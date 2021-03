Servicebüros zwei Tage in der Woche geöffnet

Die Servicebüros in den Rathäusern der Ortsteile Gehren, Gräfinau-Angstedt und Langewiesen stehen allen Bürgern zur Verfügung, ungeachtet ihres Wohnsitzes, das gilt auch für das Rathaus in Ilmenau, teilte die Stadtverwaltung mit. In den Servicebüros würden sämtliche Dienstleistungen der Fachämter angeboten. Es sei auch eine Vertretungslösung geschaffen worden. Die Mitarbeiter helfen bei der Antragstellung.