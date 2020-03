Sexualstraftäter könnte noch frei herumlaufen

Sexualverbrechen verjähren; Mord nicht! Die Wiederaufnahme eines Sexualmord-Verbrechens in Ilmenau reißt derzeit in der Region buchstäblich alte Wunden auf. Denn Mord verjährt in der Seele von Hinterbliebenen nicht. Schon gar nicht, wenn der Täter auch nach 30 Jahren noch frei herum laufen dürfte, wie die Kriminalpolizei Gotha annimmt.

Carola R. trägt auch aus Sicherheitserwägungen heraus längst wieder in ihren Mädchennamen. Die 73-jährige Mutter der vor 30 Jahren mutmaßlich auf der Pörlitzer Höhe durch einen grausamen Sexualmord aus dem Leben gerissenen Cornelia Geißler bewegt das Foto ihrer jüngsten Tochter immer wieder in ihren Händen. Am vergangenen Sonntagabend hatte gerade die MDR-Sendung „Kripo live“ über die Umstände des Todes ihrer Cornelia berichtet. Und begründet, warum neue Erkenntnisse in dem Fall von 1990 die Wiederaufnahme der Ermittlungen rechtfertigen. Dass Kriminalisten wie Stephanie Planert und Lars Fabig von der Polizeidirektion Gotha die Tatumstände noch heute sehr nahe gehen, lässt erahnen, wie es nach der Sendung den Hinterbliebenen ging. Die Kriminalisten setzen das Indizienpuzzle der Gräueltat von 1990 im Interesse der späten Zeugensuche nochmal akribisch zusammen 28 Jahre nach der Tat meldet sich unerwartet eine Zeugin bei der Polizei, die angibt, nur einen Monat vor dem Mord an Cornelia Geißler selbst Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein. Sie glaubt, der Täter könne auch der Mörder von Cornelia Geißler sein. Damit dürfte sie weitere Vergewaltigungsopfer aus jener Nachwende-Zeit und von diesem Ort ermutigen, ihre unnötige Scham zu überwinden, und mit der Polizei darüber zu sprechen.

Es sei nun „schon so, so, so lange her“, sagt Cornelias Mutter leise, die richtig stolz auf ihre Tochter war, als sie 1990 ihren „außenhandelskaufmännischen Berufsabschluss kaum in der Tasche hatte, als die politischen und wirtschaftlichen Wendefolgen auch ihren VEB Ilm-Kristall erwischte“. Der sie nicht übernahm. „Und einige Zeit später kam unsere Cornelia vom Besuch der Stollen-Schwimmhalle nicht in die Wohnung Humboldtstraße zurück.“ Rasch habe sie eine Vermisstenmeldung gemacht und „…am letzten Tag des Jahres 1990 dann in einem nahen Waldstück der Fund der nackten Leiche ihres Kindes. Voller Messerstiche. Später entdeckte man Cornelias Kleidung nahen Plaue an der B4“, erinnert sich die Mutter. „Und jetzt? Jetzt steigt der ganze Horror wieder vor mir auf“, sagt sie.

Die Kriminalkommissare wissen um den Wert jeder auch späten Zeuginnen-Aussage. Mutter Carola ahnt, dass es den ersten Ermittlungen am Erfolg mangelte, da man sich im Jahr der politischen Umwälzungen auch bei der Polizei befand. Dennoch: Vorgänger-Fälle von ähnlich hoher krimineller Energie eines Sexualstraftäters ließen Ilmenaus Frauen und Mädchen über Monate einsame Wege und die Dunkelheit fürchten. Von Sommer bis in den Herbst 1986 gab es unter unmittelbarer Todesangst seiner jüngeren weiblichen Opfer in Serie Horrorszenarien durch einen maskierten und stets alkoholisierten Vergewaltiger. Der hatte sich - unter seiner Damenstrumpfmaske und im Schutz der Dunkelheit nicht erkennbar – in Gebüschen lauernd auf junge Frauen und Mädchen gestürzt. Er schlug auf sie ein, drohte sie mit schweren Werkzeugen zu töten, würgte sie bei Hilfeschreien bis zur Ohnmacht, onanierte gar auf ihre Körper, vergewaltigte sie. Eines seiner damaligen Opfer griff sich dieser Tage schmerzvoll daran erinnert ans Herz, als sie von den unglaublich widerlichen Details des späteren Falls von Cornelia Geißler hörte .„Ich war gerade mal 16, zu Fuß unterwegs zwischen Ehrenberg und dem VEB Henneberg-Porzellan, meinem Ausbildungsbetrieb. Oktober, Frühschicht, noch dunkel, da kommt dieser gespenstische Kerl mit seiner Strumpfmaske aus dem Unterholz…“ Alles längst vergessen Geglaubte und Verdrängte werde wieder vor ihrem inneren Auge sichtbar. Dann rufen den Autor, der vor 41 Jahren bei der Betriebszeitung Henneberg-Report arbeitete, weitere frühere Porzellinerinnen an. In der Betriebszeitung vom 16. Juni 1987 findet jemand unter der Titelzeile „Würger vor Gericht“ erschütternde Details aus dem Strafprozess: Familienvater, Glaswerk-Brigadier und Dunkelheits-Dämon. Weder gerichtlich angeordneter Intelligenztest noch psychiatrisches Gutachten entließen den damals 28-Jährigen in juristische Nichtzurechnungsfähigkeit. Er bekam 18 Monate Gefängnis. Nie wieder hörte man von ihm. Man habe aber bei den Amnestien nach dem Mauerfall sogar „ganz klassische Mörder beispielsweise in Erfurt die Zellentüren geöffnet“, erinnert sich ein alter LKA-Beamter auf Anfrage, warnt aber vor Spekulationen. In Bücheloh, wo Cornelia früher wohnte, winken Einwohner eher ab, erzählen sich auch schon mal, dass „vor Jahrzehnten bereits mancher gewusst haben will, wer der Mörder gewesen sein dürfte, müsste, könnte...“

30 Hinweise bisher zum Altfall Cornelia Geißler

Nach den Fernsehsendungen Kripo live im MDR und Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF über den wieder aufgenommenen Altfall der Vergewaltigung und Ermordung von Cornelia Geißler aus Ilmenau vor 30 Jahren, hat die Landespolizeiinspektion Gotha bisher zirka 30 Hinweise bekommen, darunter befinden sich auch vier Opfer von Sexualstraftaten. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 02628/ 92 01 66.