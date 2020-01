Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sexueller Missbrauch in Ilmenau: Polizei fahndet nach Täter

Wie die Polizei in Ilmenau jetzt berichtet, wurde die 33 Jahre alte Frau am Montag (23.12.2019) Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Tat geschah an besagtem Tag gegen 18.30 Uhr in einem Hinterhof in der Schwanitzstraße. Hier soll ein ihr unbekannter Mann sie von hinten gepackt, festgehalten und sich anschließend sexuell an ihr vergangen haben. Im Anschluss sei der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der noch unbekannte Täter wird von der 33-Jährigen wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt,

175 cm groß,

schlank,

längere dunkle Haare,

zur Tatzeit trug er ein dunkles Kapuzenshirt, sowie graue Turnschuhen der Marke „Nike“.

Wer hat am Abend des 23.12.2019 etwas verdächtiges im Bereich der Schwanitzstraße wahrgenommen. Wer kann weitere Hinweise zum Täter machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 entgegen.