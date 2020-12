Claudia Gorzelitz (links) und Gundula Geithner vom Planungsbüro besichtigen die Durchgängigkeit am ehemaligen Ilm-Wehr. Das Bauwerk wurde Ende des Jahres fertig.

Sitzung ohne Kritik an die Stadt

Die letzte Ortsteilratssitzung in diesem Jahr fand in Gräfinau-Angstedt nicht öffentlich statt. Man habe aber nicht hinter verschlossenen Türen sein eigenes Süppchen gekocht, stellte Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung fest.

Es sei eine schöne Sitzung gewesen, diesmal ganz ohne Kritik an die Stadt Ilmenau. Gorzelitz erwähnte in ihrem Rückblick die Großbaustelle Ilm-Brücke, die endlich fertig geworden sei, und man habe einen schönen Radweg zwischen Wümbach und Gräfinau bekommen. Gräben wurden mit großem Aufwand wieder funktionstüchtig gemacht. Die Bärenteiche wurden dank der Stadt schnell und unkompliziert nach den großen Biberschäden umfangreich saniert.

Noch vor Jahresschluss entstanden am Pfarrteich acht Parkplätze. Der Radweg Richtung Königsee bekommt vom Sport- und Betriebsamt eine Sitzgelegenheit. Der Sportplatz wurde hergerichtet und in einigen Straßen die Beleuchtung in LED getauscht.

Für das kommende Jahr greife man einen Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt auf und wolle das Wassertretbecken sanieren und den Weg zur Wasserleite herrichten. Gorzelitz erwähnte weiter, dass der Ortsteilrat mit dem Ortsteilbudget Vereine unterstützen konnte, das kam auch der Kirche für den Kauf eines neuen Teppichs zugute. Für neue Kunstwerke im Ort sorgte der Holzbildhauer Dirk Rudolf.

Mit Weihnachtsgeschenken habe man Kindern und Senioren Freude bereitet und auch die Neuankömmlinge wurden mit Begrüßungsgeschenken bedacht. Der Ortsteilrat bedankte sich bei jenen, die trotz der schwierigen Zeit das Leben in Gräfinau-Angstedt lebenswert gemacht haben, insbesondere auch bei den Vereinen und Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit um öffentliche Plätze im Ort kümmern.