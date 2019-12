Kleinhettstedt. Maulwürfe machen den Sportlern in Kleinhettstedt zu schaffen. Kinder haben eine kreative Methode gefunden, trotzdem Sport zu treiben.

Kleinhettstedt: Slalom um Maulwurfshügel auf dem Sportplatz

Sportplätze werden zum Ärger von Vereinen immer wieder auch von Tieren genutzt. In der Vergangenheit waren es vor allem im südlichen Ilm-Kreis Wildschweine, die für beträchtlichen Schaden sorgten. Jetzt machen sich Maulwürfe auf dem gepflegten Rasen des Fußballplatzes in Kleinhettstedt zu schaffen. Mit Beginn der Winterpause im Spielbetrieb haben die Maulwürfe, die keinen Winterschlaf halten, Hügel an Hügel geschaufelt. Das war für Jakob (4) und Paul (6) Anlass, aus Spaß einen Slalomlauf übers Gelände zu machen.