So ein Zirkus

Von Exil außerhalb der Stadt Großbreitenbach kann für die Faschingsveranstaltung des Bräetmicher Carnevalsclubs (BCC) nicht mehr die Rede sein. Schließlich ist man jetzt die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach, zu der auch alle in den Dörfern verfügbaren Säle und Hallen gehören.

Die Altenfelder Mehrzweckhalle bot am Samstag und Sonntag für die Bräetmicher Narren von der Miete bis zur Raumgröße die günstigsten Bedingungen, ihren heurigen „Zirkusfasching“ im vollen Haus zu präsentieren und kräftig zu feiern. Dem wirklichen Zirkusgeschehen angepasst, gab es zwar keine Raubtierschau, aber mit dem Eröffnungstanz auf der Bühne und der Vorbühne ein Riesenspektakel tänzerischen Könnens mitzuerleben.

Das ging los wie ein Feuerwerk mit bunten Raketensternen und Knalleffekten. Und das Publikum ging vom ersten Augenblick an begeistert mit.

Die Wortbeiträge mit viel Großgemeinde-Kolorit waren gespickt mit manchen närrischen Spitzen, die große Heiterkeit im Saal auslösten. Da wurde die neue Feuerwehrdrehleiter aufs Korn genommen, aber auch das Streitthema Gewerbesteuer, das vor Wochen hohe Wellen schlug. Sollte das Glaswerk wegen der viel, viel zu hohen Gewerbesteuern die Stadt verlassen, hätte der BCC gern die erste frei werdende Lagerhalle für sich und seine Veranstaltungen, sagten die Narren auf der Bühne.

Vielerorts sterben familiengeführte Bäckereien. Beim Großbreitenbacher Karneval trauert die Gemeinde um das letzte handwerklich gebackene Brot. Foto: Karl-Heinz Veit

Auch das Sterben der Bräetmicher Bäckereien war ein Thema. Sinnbildhaft wurde das letzte Bäckerbrot zu Grabe getragen. „Trude“ stritt sich mit dem Hammer schwingenden Wessi über das, was nach dem großen „Anderschrum“ und der Treuhand kam. Ihr letzter Spruch: „So wird die Einheit doch noch gut mit viel Humor und ohne Wut“, konnte als versöhnliches Resümee nach 30 Jahren gelten.

Lange und intensiv hatten die Bräetmicher – der BCC kann noch immer auf 60 Mitglieder, unter diesen eine stattliche Anzahl Aktive, verweisen – ihr Programm ausgedacht, in Nummern gegliedert und eifrig geprobt. Die Vereinsspitze mit Sven Kolnsberg und Thomas Poidinger weiß das große Engagement der Aktiven zu schätzen, die so manches Probenwochenende in der Bütt verbrachten.

Den Balletttrainerinnen Melanie Ehrhardt und Jenny Freiheit kommt ein besonderes Lob zu, denn die Ballettgruppen sind die Stütze und auch Hingucker, wenn es dann Faschingsabend zur Sache geht mit Tanz-, Musik-, Gesangs- und Wortbeiträgen. Auch die Helfer, Gönner und Spender, die treu zum BCC stehen, bekommen vom Verein herzlichst danke gesagt.

Die Bräetmicher Narrenzunft bot ein vielseitig abwechslungsreiches Faschingsprogramm, das dem überwiegend jungen Publikum viel Spaß und witzige Unterhaltung brachte.