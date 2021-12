Sondierung zur Einkreisung mit dem Ilm-Kreis

Suhl/Ilmenau. Gespräche mit dem Suhler Oberbürgermeister.

Nach einem ersten Gespräch mit Schmalkalden-Meiningens Landrätin Peggy Greiser Ende November hat sich Suhls Oberbürgermeister André Knapp am Dienstag mit Ilm-Kreis Landrätin Petra Enders im dortigen Landratsamt zu einem Sondierungsgespräch für eine mögliche Einkreisung Suhls getroffen.

Die Zusammenkunft fand auf Initiative Suhls statt. Sie gründet auf der Forderung des Landesverwaltungsamtes, die bei einer Einkreisung möglichen Einsparpotenziale aufzuzeigen. Dieser Forderung muss die Stadt nachkommen, will sie auch weiterhin auf die für einen Haushaltsausgleich notwendige Bedarfszuweisung hoffen.

Gegenüber unserer Zeitung sprach Knapp im Nachgang von einer „unaufgeregten und konstruktiven Atmosphäre“. Er überreichte der Landrätin den Beschluss des Stadtrates zu einem Kriterien- und Aufgabenkatalog. Danach will Suhl im Falle einer Fusion Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes, der Gewerbebehörde, der Denkmalpflege, der Bauaufsicht und die Straßenverkehrsbehörde nicht an den Kreis übertragen. Auch für seine Schulen will Suhl weiter verantwortlich sein. Die aktuelle Schulproblematik mit Gehlberg und Schmiedefeld sei indes kein Thema gewesen, so Knapp.

Enders sagte zu, die Forderungen mit ihrer Verwaltung zu prüfen und zu klären, ob weitere Gespräche überhaupt sinnvoll sind. Am 21. Dezember will sich Knapp mit CDU-Parteifreund Thomas Müller, Landrat von Hildburghausen, zu einem Sondierungsgespräch treffen.