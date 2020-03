Sparkasse im Ilm-Kreis schließt Weitergabe von Negativzins an Kunden nicht mehr aus

Ilm-Kreis. Eine kurzfristige Weitergabe von Mehrbelastungen durch den Negativzins an Kunden der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau sind durch das Finanzinstitut vorerst nicht geplant. Auf längere Sicht werde man um das Thema aber nicht herumkommen, lautet die Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation können wir für unsere Sparkasse die Einführung von Verwahrentgelten für private Konten nicht ausschließen, auch wenn diese kurzfristig nicht geplant ist“, erklärte die Sprecherin der Sparkasse, Melanie Rudolph. Das Geldhaus werde die Lage beobachten und immer wieder auf den Prüfstand stellen.

Über dieses Stadium ist die Sparkasse Mittelthüringen hinaus: Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, müssen Neukunden eine Gebühr bezahlen, wenn sie Geld ab einer bestimmten Höhe auf Girokonten anlegen. Während für bestehende Konten bei der Sparkasse Mittelthüringen alles unverändert bleibt, wird für neue Konten ein Verwahrentgelt erhoben. Dieses liege auf dem Niveau, welches auch die Sparkasse für ihre Anlagen an die Zentralbank zahlen muss: bei minus 0,5 Prozent. Es gibt allerdings Freibeträge in Höhe von 20.000 Euro bei Girokonten und 50.000 Euro bei Sparkonten, berichtete diese Zeitung. Erst auf Einlagen über 70.000 Euro hinaus werden Gebühren fällig. Mit der Neuregelung reagiert die nach der Bilanzsumme größte Sparkasse in Thüringen auf die Negativzinsen, die Handhabung privater Konten bei Mitbewerbern – und eine daraus resultierende Umorientierung von Anlegern auf die Sparkasse.

Das wird auch bei dem Finanzinstitut im Ilm-Kreis beobachtet. „Als weiteres Erschwernis kommt hinzu, dass immer mehr Mitbewerber Verwahrentgelte auf Spareinlagen und Anlagen auf Girokonten einführen und daher Institute, die diese noch nicht eingeführt haben, einen enormen Zufluss an liquiden Mitteln erfahren“, erklärte Melanie Rudolph. Wo also bereits Gebühren eingeführt wurden, ziehen Kunden zum Teil ihr Geld ab und verlagern es zu solchen Geldhäusern, die genau diese Entgelte noch nicht erheben.

Seitdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz für Banken in den Minusbereich gesenkt hat, sei das Thema auch bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau präsent. Man unternehme daher seit Jahren große Anstrengungen, um Sparkunden vor Negativzinsen und den damit verbundenen Verwahrentgelten auf Einlagen zu schützen, so die Sprecherin. „Sollte der Einlagenzins der EZB bei minus 0,5 Prozent bleiben oder sogar noch weiter sinken, können das die Institute allerdings irgendwann nicht mehr abfangen“, erklärte Rudolph. Je länger das derzeitige Negativ-Zinsumfeld andauere, desto schwieriger werde es für die Institute, „gegen betriebswirtschaftliche Grundsätze zu handeln und Zinsen auf Sparguthaben und Kredite unabhängig vom Marktumfeld zu gestalten“.

Vielen Anlegern sei aber auch nicht bewusst, dass sie selbst mit Nullzinsen infolge der Inflation Geld verlieren. Bei 10.000 Euro und einer unterstellten Inflation von 2 Prozent bedeute dies auf 10 Jahre gesehen einen realen Geldvermögensverlust in Höhe von rund 1800 Euro, verdeutliche Rudolph. Ein erster Schritt hin zu mehr Ertrag könne daher sein, den Großteil des Ersparten von unverzinsten Geldern auf Spar- und Girokonten in alternative Anlageklassen umzuschichten. Dafür gebe je nach Risikoneigung passende Anlageformen, hieß es aus der Sparkasse des Ilm-Kreises.