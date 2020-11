Sparkassenschließung auch Thema im Katzhütter Gemeinderat

Die bereits 12. Sitzung in der laufenden Legislatur hat am Mittwoch allein im öffentlichen Teil 15 Tagesordnungspunkte

Katzhütte Das Thema der Sparkassenschließung beschäftigt nun auch den Katzhütter Gemeinderat. Neben einem allgemeinen Diskussionstagesordnungspunkt soll das Kommunalparlament auch über eine Vereinbarung mit der Sparkasse über die Nutzung vom Räumlichkeiten im Herrenhaus für Beratungstermine abstimmen.

Außerdem im Programm der Sitzung am späten Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Katzhütter Herrenhaus (Neuhäuser Straße 15), diverse Protokolle zurückliegender Sitzungen, die Feuerehrentschädigungssatzung, ein Antrag der Fraktion „Oberes Schwarzatal“ über den Umgang mit herrenlosen Häusern. die neue Hundesteuersatzung, die Vergabe einer nicht näher bezeichneten Planungsleistung. die Feststellung der privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde zur Vermietung von Räumlichkeiten, die Fertigstellung des Breitbandausbaus in fünf Außenbereichen (Amselheim, Massermühle, Forellenstation, rechts der Großbreitenbacher Straße, Bärentiegel und Wulst), eine Antragstellung an das Landesverwaltungsamt zur Erstattung von Straßenausbaubeiträgen an die Gemeinde zur Auszahlung an die Beitragspflichtigen (Bahnhofstraße und Eisfelder Straße). Nach Informationen des Bürgermeisters und Anfragen der Gemeinderäte sowie der Bürger schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.