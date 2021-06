SPD-Kandidat im südlichen Ilm-Kreis für die Landtagswahl

Ilmenau. Maximilian Reichel-Schindler ist in der Region aufgewachsen und politisch aktiv. Jetzt will er in den Landtag für die SPD einziehen.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Ilmenau wird Maximilian Reichel-Schindler (Jahrgang 1996) zur Wahlkreiskonferenz für den südlichen Ilm-Kreis am 31. Juli in Elgersburg als Kandidat für die Wahlen zum Thüringer Landtag vorschlagen. „Mit Maximilian schicken wir einen jungen, hoffnungsvollen Kandidaten ins Rennen, der sowohl auf Kreisebene als auch auf Landesebene in Ehrenämtern und politischen Gremien Erfahrung in der Kommunalpolitik hat“, sagte Thomas Höpfner, 2. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ilmenau.

„Mit großer Überzeugung möchte ich als einer von hier Verantwortung für die Menschen im Ilm-Kreis übernehmen“, so Reichel-Schindler. Die Corona-Pandemie habe Schwächen in der Bildungspolitik aufgezeigt: Zu wenig wurde bei der Digitalisierung in den Schulen getan. Auch wurden die Bedürfnisse junger Menschen und Familien vernachlässigt, das sei einer seiner Schwerpunkte, die er als Landtagsabgeordneter anpacken wolle.

Zudem setze er sich für einen lebenswerten ländlichen Raum mit gut bezahlten Jobs, Bus- und Bahnverbindungen, starker Vereinsstruktur und handlungsfähigen Kommunen ein. Reichel-Schindler ist Gemeinderat in Elgersburg, Kreistagsmitglied, Juso-Kreisvorsitzender und im Parteivorstand der Ilmenauer und der Kreis-SPD. Er hat zudem einen Bachelorabschluss in Business Administration.