In der Gehrener Straße werden Leitungen verlegt. Vorn links um die Kurve geht es zur Ilm-Brücke, die neu gebaut wird.

Sperrung in Gräfinau-Angstedt soll Anfang Juli beendet sein

Gräfinau-Angstedt. Die Ortsdurchfahrt in Gräfinau-Angstedt in Richtung Gehren ist seit Monaten gesperrt. Neben dem Ersatzneubau der Ilm-Brücke gibt es auch Kanal- und Straßenbau im Bereich Alte Gehrener Straße/Singer Straße/Ankenbachstraße. Laut Homepage der Stadt Ilmenau soll die Sperrung wohl bis zum 3. Juli dauern. Die schleppenden Baufortschritte waren Thema im Ortsteilrat, weil sie den Unmut der Anwohner auf sich zogen. Die Ortsteilbürgermeisterin darf dazu offiziell nichts sagen, die Stadtverwaltung Ilmenau verweist an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr als Bauherr.