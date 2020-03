Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spiel doch endlich vorm Rathaus!

Er hat es wieder getan. Er sitzt da und schmettert auf seinem Akkordeon herum, auch wenn die Passanten eiligst auf die andere Seite gehen. Immerhin ist die Arnstädter Fußgängerzone an diesem Dienstag um die Mittagszeit recht gut belebt. Einmal beobachtete ich sogar zehn Leute in einer Reihe, die aus beiden Richtungen kamen und sich begegneten. Mit Fahrrad, Kinderwagen, Rollator. Und fröhlich flattern die Werbefahnen des Mobilfunk-Anbieters im Wind. Auch übrigens bei Sturm stehen die drei Dinger vor dem Geschäft und machen auf ihre Weise Krach. Die Konkurrenz ein paar Schritte weiter gegenüber hat schließlich auch welche draußen stehen. Als käme da ein Kunde mehr ins Geschäft. Er singt gerade Seemannslieder. Aber noch nicht vom Untergang der Titanic. Ich beneide den Optiker, vor dessen Geschäft der Möchtegern-Virtuose „musiziert“ nicht. Aber ich befürchte, er wird noch näher in Hörweite heranrücken. Das darf er nämlich, alle zwei Stunden den Platz wechseln, das soll er sogar, sagt das Rathaus in Arnstadt. Nur auf dem Marktplatz haben sie ihm das Spielen verboten, auch der Geigenspielerin, dem Mundharmonikabläser und dem Leierkastenmann. Das Rathaus will nämlich seine Ruhe haben! Aber die hier in der Fußgängerzone arbeiten, dürfen aus den Ohren bluten. Wann kommt endlich die Ausgangssperre?