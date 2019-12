Einen Spielzeugbasar gab es am Mittwoch im Ilmenauer Jugendclub „Oase“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielzeugbasar im Ilmenauer Jugendclub „Oase“

Ilmenau. Johannes, Patrick, Melanie und Karoline freuten sich über etliche Besucher des Spielzeugbasars im Ilmenauer Jugendclub „Oase“ am Mittwoch. Zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr ein solcher Verkauf vorgenommen, von dem 15 Prozent des Erlöses dem Jugendclub zugute kommen. Vom Kinderbuch bis zum Fahrrad wurde rund 400 Artikel angeboten, zu denen vor allem Gesellschaftsspiele gehören. Die werden in der „Oase“ ohnehin bevorzugt eingesetzt, um den Kindern Alternativen zu Computer- oder Konsolenspielen zu bieten, sagte Melanie.