Spielzimmer für die Grundschule

Hier sind Bäume und Sträucher auf dem Gelände der Grundschule "Am Stollen" in Ilmenau gepflanzt worden, dazu gab es ein Programm. Jetzt können sich die Kinder über ein Spielzimmer freuen.

Ilmenau. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 202 Gewinner in allen 16 Bundesländern.

Die bundesweite Initiative „Spielen macht Schule“ stattet die Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau mit einem Spielezimmer aus. Dank ihres originellen und durchdachten Konzepts, erhält die Schule mit insgesamt 260 Schülern in 12 Klassen eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spielezimmer, teilte die Schulleitung mit.

Die Initiative fördere so das klassische Spielen an Schulen, denn Spielen mache schlau. Gute Spiele seien eine wichtige Ergänzung des schulischen Bildungsangebots, heißt es in der Begründung.

Die Grundschule in Ilmenau hat sich an dem diesjährigen Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in ihrer Schule vorstellt. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 202 Gewinner in allen 16 Bundesländern. Die Initiative wurde vom Verein „Mehr Zeit für Kinder“ und dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Unterstützt wird sie von den Kultusministerien. Mit den Gewinnern aus diesem Jahr gibt es nun bundesweit über 2600 spielende Schulen. Dem immer stärker werdenden Einfluss der Bildschirmmedien möchte die Initiative mit den Spielzimmern in Schulen entgegenwirken, heißt es weiter.