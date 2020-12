Sport ohne Anstrengung

Der Heinz hat Erna eine Rüttelplatte gekauft. Sie hat sich das Fitnessgerät gewünscht. Der Gerätehersteller verspricht ein Ganzkörper-Trainingswunder. Es ersetze Gehen, Joggen und Sprinten. Man stellt sich auf die Platte, schaltet es an den Strom an und schon kriechen die Vibrationen durch den Körper. Der Heinz hat es bisher auf Geschwindigkeit 65 von 99 gebracht, wobei je nach Programm die Intensitätsstufen automatisch auf- und absteigen. Dazu gibt es auch noch Widerstandsbänder und man kann dem Trainingsplan von Fußball-Europameister Thomas Helmer folgen. Also, wenn man mal keinen Fußball ohne Zuschauer gucken will. Apropos, die möchte Erna auch nicht, wenn sie die Fernbedienung für den Shaper aktiviert, was der Heinz sehr bedauert. In Zeiten geschlossener Sporthallen, Schwimmbäder und Saunen, ausgesetzter Yoga-Kurse, eingestaubter Fahrräder und im Keller vegetierender Hantelbank ist Sport in der Wohnung ohne größere Anstrengung nicht das verkehrteste. Es soll die Durchblutung anregen, Muskeln trainieren und dabei die Gelenke schonen. Man kann aber auch einen Quizz-Abend veranstalten und der Verlierer muss zehn Kniebeuge, oder sagen wir fünf Strecksprünge, ach was, einen Liegestütz machen. Aber am besten die nächste Runde Bier holen.