Sportgeräte für die Kita in Neustadt

Neustadt. Um sich ein Bild von der schrittweisen Öffnung der Kindergärten zu machen, hat Christian Schaft, Landtagsabgeordneter der Linken, am Dienstag die „Rennsteigzwerge“ in Neustadt besucht. „Die letzten Wochen waren und die aktuellen sind keine einfachen für Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, die Eltern und Kinder, sagte er. Umso mehr habe er sich gefreut, wie solidarisch sie diese Situation im Umgang bewältigt haben und wie der „eingeschränkte Regelbetrieb“ vor Ort anläuft. Ein kleines Geschenk hatte der Abgeordnete auch mit dabei. Nachträglich zum Kindertag gab es für die Kinder in der Einrichtung zwei neue Fußballtore sowie Federballsets als Spende. Die Bewältigung der Pandemie sei eine Herausforderung, die weiter Fragen aufwerfe, beispielsweise die Frage zur Organisation von regelmäßigen Tests in den Bildungseinrichtungen. Antworten dazu will der Abgeordnete bei den zuständigen Stellen im Land in Erfahrung bringen.