Staatsanwalt klagt zwei Neustädter an

Neustadt. Nach einer Grillparty während der Corona-Quarantäne in Neustadt am Rennsteig hat die Staatsanwaltschaft Erfurt in dieser Woche Anklage gegen zwei 19 und 56 Jahre alte Männer erhoben. Bei der Auflösung der Party durch die Polizei Anfang April -- einen Tag vor Ablauf der 14-tägigen Quarantäne des Ortes – hätten beide Widerstand geleistet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 56-Jährige werde des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung beschuldigt, hieß es. De 19-Jährigen wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Außerdem müssten sie sich wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Nach Angaben der Polizei waren an jenem Tag Tische und Stühle zum gemeinsamen Grillen auf der Straße in Neustadt aufgestellt, an denen sich rund 20 Personen befanden. Auf Ansprache der Beamten hätten sich diese „sofort verbal aggressiv“ verhalten und zum Teil die Angabe ihrer Personalien verweigert. Vereinzelt sei in Richtung der Beamten gespuckt und gedroht worden, gegen die polizeilichen Maßnahmen vorgehen zu wollen. Zwei Personen hätten derart Widerstand geleistet, dass sie fixiert werden mussten.