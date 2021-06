Stadtilm ruft zum Stadtradeln auf

Stadtilm. Die Stadtilmer sollen jetzt das Auto stehenlassen. Es gibt auch was zu gewinnen.

Die Stadt Stadtilm beteiligt sich vom 5. bis 25. Juni am Stadtradeln, teilte Bürgermeister Lars Petermann (Freie Wähler) mit. Das ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Es gehe darum, einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Damit die Teilnehmer auch danach am Rad bleiben, werden ein paar Gewinne ausgelost. Dafür muss man beim Stadtradeln angemeldet sein und in dem dreiwöchigen Zeitraum mindestens 30 Kilometer gefahren sein.

Das Los entscheidet, wer einen der zehn Wertgutscheine in Höhe von 20 Euro für das Radhaus Anderle in Stadtilm, welches diese Aktion mit unterstützt, erhält.

Mitmachen können alle, die in Stadtilm und seinen Ortsteilen wohnen, arbeiten oder Mitglied in einem Stadtilmer Verein sind. Einfach unter: www.stadtradeln.de/stadtilm informieren und registrieren oder die Stadtradeln-App nutzen. Damit können die Strecken ganz einfach per GPS getrackt werden. Die App schreibt die Kilometer dem zugehörigen Team oder der Kommune gut.