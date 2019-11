Stadtrat soll Resolution zu Regionalhalt verabschieden

Für einen Haltepunkt an der ICE-Strecke für Regionalzüge soll sich nun auch der Ilmenauer Stadtrat stark machen.

Der Ilmenauer Stadtrat will eine Resolution für einen Halt an der ICE-Strecke bei Wümbach verabschieden.

Ilmenau. Auch wenn Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) bezweifelt, dass das Land Thüringen zwei Regionalzugstrecken parallel bezahlen wird, will er sich dennoch für einen Haltepunkt auf der ICE-Strecke bei Wümbach verwenden. Zugleich unterstützt er eine am Donnerstag im Hauptausschuss vorgestellte Resolution, die auf Antrag der Fraktion Pro Bockwurst / SPD / Ilmenau direkt zustande kam. Der zufolge wird der der Stadtchef „ermächtigt, gegenüber dem verantwortlichen Ministerium des Landes Thüringens einen Zughalt am Bahnhof Wümbach/Ilmenau Ost bei Einrichtung einer Schnellzugverbindung von Nürnberg nach Erfurt einzufordern“, geht aus dem Beschlussvorschlag hervor.