Städtebauliche Streifzüge durch Ilmenau

Im kleinen Kreis von Heimatgeschichtsfreunden begrüßte kürzlich der Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins, Günter Andrä, in den Räumen des Stadtarchivs den ehemaligen Stadtbaumeister Manfred Meißner. Der freudige Anlass für die Begegnung offenbarte sich bereits beim Blick auf den Versammlungstisch. Dort lagen etliche Exemplare eines nagelneuen Buches aus, das Manfred Meißner geschrieben, Martin Siebert redaktionell bearbeitete und der Heimatgeschichtliche Verein herausgegeben hat. Der lange Titel: „Städtebauliche Streifzüge zur baugeschichtlichen Entwicklung in Ilmenau von Gottfried Heinrich Krohne, zum Bebauungsplan ,Lindenberg‘ bis zur Großblockbauweise in der J.-F.-Böttger-Straße“ liest sich wie ein Inhaltsverzeichnis. Das von Manfred Meißner geschriebene Buch ist keine trockene Abhandlung, was, wann und wie in Ilmenau gebaut wurde, sondern eine erzählende Darstellung baugeschichtlicher Geschehnisse aus sehr persönlicher Sicht des einstigen Stadtbaumeisters. Er war lange Zeit in der Ilmenauer Verwaltung Baudezernent, Bauamtsleiter und Stadtrat. Er projektierte nicht nur Straßen, auch den OP-Trakt des Krankenhauses, Kindergärten und Wohnhäuser der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Wobei er die Pörlitzer Höhe städtebaulich schöner als das Wohngebiet Am Stollen findet. Nicht gelungen sei der Knotenpunkt an der Bahnhofskreuzung, gestand er sich ein. Dort hätte man bei zwei sich kreuzenden Bundesstraßen eine größere Lösung finden müssen, sagte er 2015 bei einem Vortrag vor der CDU-Seniorenunion.

Mit dem Bauwesen aufs Engste verbunden Seit seinem 20. Lebensjahr - Manfred Meißner lernte Zimmermann und studierte in Apolda Bauingenieur- ist er in Ilmenau in verschiedensten Tätigkeiten mit dem Bauwesen der Stadt aufs engste verbunden gewesen. Als langjähriger Stadtbaumeister wechselte er in den Ruhestand. Im Mai wird er seinen 85. Geburtstag feiern. „Manfred besitzt wie kein anderer Insiderwissen über die jüngste städtische Baugeschichte, das nun dank seines Buches nicht mehr verloren gehen kann. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sein Wissen und seinen großen Erfahrungsschatz zu Papier brachte, Martin Siebert ihm bei der technischen Bearbeitung des Manuskriptes zur Seite stand und nun ein wunderbares Buch zu einem wichtigen Bereich unserer Bau- und Stadtgeschichte vorliegt“, lobte Günter Andrä das Erscheinen des Buches. Den ersten Buchabschnitt und quasi die Geburtsstunde der Städtebauplanung widmet Meißner dem damaligen Oberlandesbaumeister von Sachsen-Weimar-Eisenach, Gottfried Heinrich Krohne. Sein Eigenheim war Lückenbebauung Nach dem verheerenden Stadtbrand 1752, als Ilmenau mit 284 abgebrannten Häusern, nebst allen öffentlichen Gebäuden, in Schutt und Asche lag, plante Krohne die Neubebauung der Stadt. Die Straßenführungen in der Altstadt sind unverändert und bis heute funktionstüchtig geblieben. In einem weiteren Abschnitt wird die Planung und Bebauung der Straße „Am Lindenberg“ dokumentiert und beschrieben, die in die zwanziger Jahre zurückreicht. Zu diesem Wohngebiet hat der Autor eine besondere Beziehung, weil er dort 1964/65 sein kleines Eigenheim als Lückenbebauung errichten durfte. Als 1959/60 in Ilmenau fast 1.000 Personen eine Wohnung suchten, war dieses Problem nur mit Neubauten in Großblockbauweise zu lösen. In der Bewertung des Bauens in der Periode von 1959-1977 schreibt Meißner: „Dieser gewaltige Erfolg im sozialen Wohnungsbau ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn im gleichen Zeitraum kam es zu gewaltigen Defiziten in puncto Werterhaltung im gesamten Stadt- und Landgebiet der DDR…“ Das wohl Interessanteste für die Leser sind Meißners eingeflochtene Erinnerungen als lesenswerte Anekdoten. Das Buch verkauft der Autor selbst auf Nachfrage in der „Ilmenauer Bücherstube“ nach verbindlicher Bestellung.