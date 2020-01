Ichtershausen. Mehrere Gruppen besuchten am Wochenende Familien im Ilm-Kreis. Öffentliche Einrichtungen und Geschäfte kommen nächste Woche an die Reihe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger sammeln für Kinder im Libanon

Ein Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger fand Samstagvormittag in Ichtershausen statt. Drei Gruppen Sternsinger starteten vom katholischen Gemeindezentrum St. Marien. Zuvor hatte Pfarrer Michael Gabel Weihwasser und Kreide gesegnet. Während zwei Gruppen Häuser in Ichtershausen besuchten, war eine Gruppe in Eischleben und Rudisleben unterwegs. Insgesamt sollte das Zeichen des Segens an rund 30 Häuser im Kirchort Ichtershausen geschrieben werden.

Wie Mechthild Kudraß, Sprecherin des Kirchortrates, sagte, werden Häuser nur auf Wunsch besucht. Interessenten konnten sich im Vorfeld in einer Liste eintragen. Unter ihnen seien nicht nur Gemeindemitglieder. Dienstag sollen Arztpraxen und die Gemeindeverwaltung besucht werden.

Auch in anderen Orten des Ilm-Kreises organisierte die katholische Kirche das Sternsinger-Projekt. So waren Kinder und Jugendliche am Wochenende auch in Ilmenau, Arnstadt, Stadtilm und Riechheim unterwegs. In der kommenden Woche sollen öffentliche Einrichtungen und Geschäfte besucht werden, so am Dienstag in Arnstadt und Donnerstag in Ilmenau.

„Wie jedes Jahr haben wir uns auch diesmal mit einem Land und den Problemen der Kinder beschäftigt“, sagt Gemeindereferentin Claudia Wanierke. „Dieses Jahr haben wir uns Projekte im Libanon angeschaut, die nach dem 25 jährigen Bürgerkrieg, der 1990 endete, nach Frieden suchen.“ Besonders Kinder seien eine Hoffnung auf Frieden. In verschiedenen Aktionen würden sich die Kinder und Jugendlichen unterschiedlicher Religionen kennenlernen. „Sie besuchen sich gegenseitig in den Gotteshäusern, haben gemeinsam Religionsunterricht oder spielen gemeinsam in einem Nachmittagsprogramm“, so Wanierke weiter. Auf diese Art könnten Missverständnisse vermieden werden. Mit dem Geld, das die Sternsinger sammeln, sollen solche Friedensprojekte unterstützt werden.

Als Sternsinger bezeichnet meist Kinder, die als die Heiligen Drei Könige verkleidet sind. Sternsingergruppen ziehen um das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar durch die Gemeinden, bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an und sammeln Geld für wohltätige Zwecke.