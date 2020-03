Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stiftung Sommerfrische-Allmende soll alte Häuser halten

Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal hat sich gemeinsam mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen und der Leader-Aktionsgruppe über Arbeitsschwerpunkte der kommenden drei bis fünf Jahre verständigt. Aus einer Pressemitteilung des Vereinsvorsitzenden Burkhardt Kolbmüller geht hervor, dass daran 35 Akteure aus dem gesamten Tal von Bad Blankenburg bis Böhlen (Ilm-Kreis) beteiligt waren. Als Hauptaktivitäten hat man sich auf sechs Schwerpunkte verständigt.

1. Erhalt leerstehender (Sommerfrische-)Häuser und Förderung neuer Nutzungen; Aufbau einer Stiftung „Sommerfrische-Allmende“ als institutionellen Rahmen dafür

2. Pflege der Kulturlandschaft und Entwicklung daraus resultierender Nutzungen von Waldpädagogik bis Gesundheitstourismus.

3. Entwicklung/Unterstützung umweltfreundlicher und flächendeckender Mobilitätsangebote, wie etwa der Wasserstoffzug, neue Kombus-Angebote und die Neuauflage des Schwarzatal-Express.

4. Erweiterung des Angebotes regionaler Produkte, unterstützt durch neue Vermittlungsformate, dazu zählen Markttage sowie die solidarische Land- und Obstwirtschaft

5. Verbesserung der Kommunikation im Tal durch regelmäßige „Sommerfrische-Stammtische“, Erzählsalons und gemeinsame Kultur-Events

6. Fortsetzung der erfolgreichen Formate „Tag der Sommerfrische“ (in diesem Jahr am 23. August) und „Schwarzburger Gespräche“ (in diesem Jahr am 14./15. August)

Interessenten für diese und weitere Aktivitäten seien jederzeit herzlich willkommen.

Weitere Informationen und Kontakt über www.sommerfrische-schwarzatal.de.