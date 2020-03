Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stigmatisierung verhindern

Auf die Nachricht auf unserer Facebook-Seite zum ersten Corona-Fall im Ilm-Kreis regierten am Mittwoch die ersten Nutzer so: „Mich würde ja interessieren, wo genau welches Dorf, welche Stadt? Der nördliche Ilm-Kreis ist groß. Ich finde, die Bürger sollten schon wissen, wo die ‘Gefahr’ am größten ist.“

Sollten Sie das?

Die Zeitung wollte das auch von Landrätin Petra Enders wissen, aber sie wollte den Ort nicht bekannt geben. Es habe da den Verdachtsfall, der sich nicht bestätigte, in Ichtershausen gegeben. Sie habe mit der Mutter des Jungen gesprochen, die völlig aufgelöst am Telefon gewesen sein soll. Auch wenn kein Name in der Berichterstattung gefallen ist, konnte die Familie zugeordnet werden. Das sei nicht schön gewesen für sie, so Enders. Jetzt wolle sie eine Stigmatisierung der Betroffenen unbedingt verhindern, darum werde sie den Ort nicht nennen.

Was hilft es auch weiter? Je kleiner der Ort, umso größer die Abschottung der anderen oder die Abgrenzung der Betroffenen? Chinesische Zustände, wo anfangs Wohnungstüren von Erkrankten von außen mit Brettern zugenagelt worden sind? Hysterie, Panik, Überreaktionen?

Der Fall zeige derzeit eine schwache Symptomatik. Der Mann ist in häuslicher Quarantäne, nicht im Krankenhaus, alle Kontaktpersonen sind ermittelt. Oder wollen ihm die Facebookschreiber zum Gratulieren etwa Blumen vorbeibringen?