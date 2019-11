Ilmenau. Die besten Studierender aller Jahrgänge aus Ilmenau erhielten am Mittwoch eine Anerkennung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stipendien für 34 Studierende aus Ilmenau

Von Unternehmen, Stiftungen und Privatleuten erhielten am Mittwoch im Hotel "Tanne" 34 Studierende der Technischen Universität Ilmenau ein Stipendium für ein Jahr. Der monatliche Zuschuss in Höhe von 300 Euro wird für ein Jahr ausgereicht und zur Hälfte vom Bund über das Deutschlandstipendium gefördert. In den Genuss der Förderung kommen die Besten aller Studien- und Jahrgänge. Eingeführt wurde das Deutschlandstipendium im Jahr 2011. Seitdem wurden damit 357 Studierende aus Ilmenau bedacht.