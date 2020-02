Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße in Möhrenbach umbenannt

Zur Ortsteilratssitzung am Donnerstag wurde die Straße Am Stollen im Wochenendgebiet per Beschluss zu An der Schmelzhütte umbenannt. Aufgrund der Doppelung mit Ilmenau war dies notwendig geworden, da die Stadtverwaltung dort Wohnsitze duldet, auch wenn dies nicht rechtens ist, teilte Ortsteilbürgermeister Mathias Steitz (CDU) mit.

Als Zuarbeit an die Stadtverwaltung habe man defekte und fehlende Straßenlaternen als Übersicht gemeldet.

Der traditionelle Silberberglauf mit seinem 40. Jubiläum am 9. Mai soll vom Ortsteilrat unterstützt werden. Im Sommer plant Möhrenbach einen Unternehmerempfang für Gewerbetreibende. Einen Beschluss zur Verdoppelung des Willkommensgeldes für Neugeborene habe man zurückgenommen, weil dieser in der Kompetenz des Stadtrates liegt