Straßen- und Kanalbaumaßnahmen in Ilmenauer Ortsteil

Gräfinau-Angstedt. Der Verkehr muss für einige Zeit großräumig umgeleitet werden. Im ersten Bauabschnitt wird ein Kreuzungsbereich gesperrt.

In der Wümbacher Straße im Ilmenauer Ortsteil Gräfinau-Angstedt finden in den Jahren 2023 und 2024 im Auftrag der Stadtverwaltung und des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Ilmenau Straßen- und Kanalbaumaßnahmen statt. Das schreibt die Ilmenauer Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund wird die Wümbacher Straße in Abschnitten voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Im ersten Teilbauabschnitt vom 16. Mai bis voraussichtlich 16. Juni ist der Kreuzungsbereich Wümbacher Straße / Alte Gehrener Straße / Marktplatz für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Der Durchgang für Fußgänger wird gewährleistet.