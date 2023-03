Straßensperrung am Grenzhammer in Ilmenau

Ilmenau. Am Grenzhammer in Ilmenau kommt es vom 28. März bis voraussichtlich 14. April zu Verkehrseinschränkungen. So wird umgeleitet:

Aufgrund der Verlegung von Glasfaserkabeln kommt es im Bereich Grenzhammer in Ilmenau vom 28. März bis voraussichtlich 14. April zu Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind die Abschnitte zwischen der Einmündung Am Helmholtzring und dem Ortsausgang in Richtung Langewiesen. Die Straße wird dort vorübergehend zur Einbahnstraße. Der aus Langewiesen kommende Verkehr in Richtung Innenstadt wird ab dem Kreisverkehr zwischen Ilmenau und Langewiesen über die Bücheloher Straße umgeleitet.