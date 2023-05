In Ilmenau ist es am Montag zu einer Prügelei gekommen (Symbolbild).

Streit zwischen zwei Gruppen in Ilmenau eskaliert

Ilmenau. Mehrere Personen haben sich am Montag in Ilmenau geprügelt. Polizisten mussten einschreiten.

Zwei Personengruppen sind am Montagnachmittag in der Ilmenauer Innenstadt in einen verbalen Streit geraten. Laut Polizei kam es im Verlauf der Auseinandersetzung zu einer Prügelei. Drei Männer seien leicht verletzt worden.

Polizisten haben zwei Personen in Gewahrsam genommen. Ein Verfahren sei eingeleitet worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.