Studenten wollen Kultur nach Ilmenau zurückbringen

Auf den Campus in Ilmenau soll das kulturelle Leben zurückkehren.

Ilmenau. Ein Festival auf dem Ilmenauer Campus ist für den 4. September geplant.

Studentinnen und Studenten der Technischen Universität Ilmenau wollen mit der Veranstaltung „Cultureturn-Festival“ die Kultur in der Stadt Ilmenau nach einer langen Corona-Pause wieder aufblühen lassen.

Am Samstag, dem 4. September 2021, wird das Universitätssportzentrum zu einem bunten Ort voller Begegnungen und Möglichkeiten. Als Projekt des Ilmpuls-Vereins in Kooperation mit der Tanzverbindung namens “L’Express” bietet das „Cultureturn“ ganztägig für Interessierte verschiedene Workshops von unterschiedlichen Kulturschaffenden an und legt dabei den Hauptfokus auf das Tanzen und die Vernetzung der Kulturschaffenden untereinander.

In den verschiedensten Tanzstilen wie Breakdance, Hip-Hop, Robot Dance, Freestyle Dance und einer Open Dance Jam Session können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene ausprobieren und weiterbilden.

Auf dem Außengelände des Universitätssportzentrums der Technischen Universität Ilmenau wird es Live-Musik mit DJ El-Cane sowie der musikalischen Freiluftkultur geben. Außerdem bekommen die Vertretungen der verschiedenen kulturellen Einrichtungen und Vereine die Möglichkeit, sich an Ständen vorzustellen und Präsenz zu zeigen, kündigten die Organisatoren an.