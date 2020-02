Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stützerbacher Kirchgemeinde feiert 304. Jubiläum

Am Sonntagnachmittag feierte die Stützerbacher Kirchgemeinde das 304. Jubiläum der anheimelnden Bergkirche auf der Weimarischen Seite des Ortes.

Das wohl schönste Geschenk hat sich die Kirchgemeinde selbst gemacht. Es ist die von der Schmiedefelder Orgelbaufirma Kühn 1896 erbaute Orgel. Seinerzeit war dieses Instrument dank ihrer patentierten Steuerung das Modernste, was es auf dem Instrumentalmarkt gab.

Das bislang übliche Ziehen der Registerknöpfe per Hand zur Umstimmung der Orgel und die damit verbundenen Nebengeräusche entfielen. Dem Organisten war es somit erstmals möglich, von der einsamen Solostimme der kleinsten Orgelpfeife bis zum opulenten Tutti-Klang mit flotten Registerwechseln ein variantenreiches Musizieren zu gestalten. Im Herbst vorigen Jahres wurde die Orgel nach der Restaurierung durch die fränkische Firma Hoffmann & Schindler wieder in Dienst gestellt und gelegentlich von Lukas Annemüller gespielt.

Am Sonntagnachmittag kam der Kantor Philipp Christ vom Kirchenkreis Suhl, zu welchem Stützerbach gehört, in die Kirche und ließ in einer wunderbaren Konzertaufführung mit Werken von Bach, Schuman, Böhm, Rheinberger und Felix Mendelssohn Bartholdy die Orgel erklingen. Ein halbes Hundert Besucher waren gekommen. Dass es überhaupt zur Orgelrestaurierung nach der Stilllegung des Instrumentes 1991 und zum letzten Konzert der damaligen „Heulsuse“ am 7. Juli 2018 vor ihrem Gang zur Kur in die Orgelbauwerkstatt kam, ist der Kirchgemeinde zu danken und vorn dran Lukas Annemüller.

Als Hans Dampf in allen Dingen, was die Kirchenmusik im Ort und das eigene Spielen auf den Orgeln in beiden Kirchen betrifft, war er die treibende Kraft. Zum seinerzeitigen Abschiedskonzert wünschte man sich von den Gottesdienstbesuchern aufgeschriebene und Abschiedsgedanken. Am Sonntag wurden diese zitiert und in eine Zeitkapsel gegeben. Diese wird demnächst im Orgelinneren als Zeitdokument verbaut. Kantor Christ führte mit großer Kunstfertigkeit die Orgel in all ihren fabelhaften Klangfacetten vor und ein anrührendes Konzert auf.