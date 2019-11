Südafrika auf Reisemesse in Ilmenau schmackhaft gemacht

Es war die erste Reisemesse, welcher der hiesige Reiseanbieter „Rennsteig Tour“ am Samstag im Hotel „Tanne“ in Ilmenau veranstaltete. Dank verschickter persönlicher Einladungen an treue Reisekunden kamen diese in Scharen. Doch auch zahlreiche Neugierige und vielleicht Neukunden waren am Messegeschehen interessiert. Die Frage „Wohin soll denn die Reise gehen?“ stellt sich in jedem Jahr neu. Das trifft auf den einzelnen Reiselustigen zu, der schon die halbe Welt kennt, genau wie auf Familien, die mit kleinen oder großen Kindern ihr passendes Ferienziel finden wollen. Wer eine gut gefüllte Reisekasse besitzt oder im Laufe eines Jahres etliches Reisegeld ansparen kann, dem steht die weite Welt offen. Jedes gewünschte Reiseziel ist erreichbar, egal ob in der Nähe als Kaffeefahrt, in Europa als Städtereise mit dem Bus oder als Flussreise mit dem Schiff.

Keine unerfüllbaren Reisewünsche Wer weit weg von Ilmenau und Oehrenstock andere Kontinente sehen und erleben will, kann seinen Wunsch erfüllen, indem er im Flieger über den Wolken dorthin schwebt oder mit dem Kreuzfahrtschiff übers Meer schippert. „Unser Reisebüro mit unseren Partnern bringt jeden überall dorthin, wo es schön, warm oder kalt, interessant, erholsam oder auch abenteuerlich ist. Für uns gibt es keine unerfüllbaren Reisewünsche unserer Kundschaft.“ Das sagte im Gespräch Jens Bischoff, der 1991 das erste und größte private Reiseunternehmen „Rennsteig Tour“ im Ilm-Kreis gründete, welches jetzt seine Tochter Claudia führt. „Ich selbst bin mit meinem Kollegen Enrico der Busfahrer“, fügt er hinzu. Während der Unterhaltung mit Familie Schneider, die treue Kunden seit vielen Jahren sind und jährliche eine Kurzreise und einen zeitlich längeren Aufenthalt im Ausland planen und realisieren, wird ein erster Reiseziel-Werbefilm über Südafrika präsentiert. Dann stachelt der Geraberger Shanty-Chor mit seinem Auftritt und bekannten Seemannsliedern die Reiselust von Gästen an, die vielleicht Weihnachten mit Sonnenbaden an einem fernen Strand verbringen wollen. „Mit Rennsteig Tour haben wir über viele Jahre nur gute Erfahrungen gemacht“, lobt Anja Schneider den hiesigen Reiseveranstalter und erinnert sich gern an ihre Türkeireise mit Familie in diesem Jahr. „Wir hatten keinen Stress, kamen gut an, bestens unter und heil wieder nach Hause. Wir hatten eben beim heimischen Veranstalter gebucht.“ „Unser voraus angezahltes Geld für eine gebuchte Neckermann-Reise ist futsch. Wir werden es nicht erstattet bekommen. Reisen wollen wir aber weiterhin, deshalb informiere ich mich heute beim lokalen Reiseunternehmen“, sagt ein Ilmenauer, der anonym bleiben möchte. „Wir haben teils erfolgreich versucht, Leuten, die bereits in der Spur waren, dem hinlänglich bekannten Insolvenz-Debakel zu entgehen oder ihnen zu helfen, unbeschadet wieder nach Hause zu kommen“, erklärt Rennsteig Tour Chefin Claudia Bischoff. Viel Zeit und Kraft habe sie auch mit einem Helferteam aufgebracht, die erste Reisemesse in der „Tanne“ vorzubereiten und durchzuführen. Der Messeerfolg lohnte alle aufgewandten Mühen von Rennsteig Tour mit Partnern, sagte sie.