Polizei Ilmenau sucht Zeugen für Vorfall in Supermarkt.

Ilmenau 26-jährige Frau fordert Kunden in Ilmenau auf, im Markt Maske zu tragen. Mann reagiert aggressiv

Supermarktkunde beschimpft in Ilmenau Mitarbeiterin

Ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, betrat am frühen Mittwochabend ein Kunde einen Supermarkt in Ilmenau in der Straße Mühltor. Er wurde durch eine 26-jährige Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht und gebeten, einen Mundschutz aufzusetzen.

Darauf reagierte der Kunde ungehalten und verweigerte dies. Er beleidigte die 26-Jährige und schlug gegen eine Plexiglasscheibe, um sein Unverständnis kund zu tun. Anschließend verließ der Mann den Supermarkt.

Als die Mitarbeiterin gegen 19 Uhr aus dem Supermarkt ging, traf sie im Außenbereich erneut auf den Kunden. Er verhielt sich der Frau gegenüber immer noch aggressiv. Als die 26-Jährige die Polizei informierte, entfernte sich der Mann.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/60 11 24 zu melden.