Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit.

Ezzat Tabikh stammt aus Syrien und wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie in Ilmenau im Wohngebiet Pörlitzer Höhe. Der 48-Jährige arbeitet in Arnstadt bei einem Autohandel. Er bereitet Fahrzeuge auf und macht auch Überführungsfahrten. „Die Arbeit ist die beste Möglichkeit, sich zu integrieren“, sagt der Familienvater. Mit seinen Kollegen und seinem Chef ist er sehr zufrieden.

Zuvor hatte er in einer anderen Firma gearbeitet, dort kümmerte er sich um die Aufbereitung von Lastkraftwagen. Nach seinem Deutschkurs hatte er seinen Staplerschein gemacht. In Syrien arbeitete Ezzat früher als Chef einer kleinen Bekleidungsfirma.

Seine Frau Rania Alkurdi ist zurzeit Zuhause. Sie hatte bereits ein halbes Jahr bei der Ilmenauer Tafel ausgeholfen und sucht nun eine neue Beschäftigung. Bewerbungen hat die 38-Jährige geschrieben und hofft, dass es mit einer Stelle in einer Küche klappt.

Der große Sohn Mohamad (18) macht auf der Berufsschule seinen Realschulabschluss. Danach will er Kfz-Mechatroniker oder etwas mit Maschinenbau lernen. Derzeit macht er seinen Führerschein, geht in seiner Freizeit ins Fitnessstudio und trifft sich gern mit Freunden.

Tochter Sedra (15) geht in die neunte Klasse und will den Realschulabschluss schaffen. Wenn die Noten passen, kann sie sich vorstellen, im Anschluss ihr Abitur zu machen. Sie ist viel mit Freunden unterwegs und geht gern Schwimmen.

Sohn Karam (10) ist in der vierten Klasse und möchte auf das Gymnasium wechseln. Er spielt bei Germania Ilmenau Fußball und will Fußballspieler werden. Nach Freunden gefragt, antwortet er: „Fast die ganze Klasse.“ Alle drei Kinder der Familie sagen, dass sie mehrheitlich deutsche Freunde haben.

Die Familie bewirtschaftet einen Kleingarten in Ilmenau und wird dort von den Nachbarn akzeptiert. Sie bauen Gemüse an, grillen und sind oft am Wochenende draußen.

Ezzat kam vor fünf Jahren allein nach Deutschland. Seine Route führte ihn über den Libanon, die Türkei, das Mittelmeer, Griechenland, Mazedonien und Österreich nach Deutschland. Über München kam er nach Eisenberg, später nach Arnstadt. Dort hatte es mit einer Wohnung nicht geklappt, weshalb es ihn nach Ilmenau verschlug.

Seine Familie konnte im Jahr 2017 im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland folgen. „Die Situation in Syrien war nicht sicher“, beschreibt Ezzat den Grund, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Mit Raketen oder Bomben musste fast täglich gerechnet werden. „Ich möchte, dass meine Kinder in Sicherheit aufwachsen.“ Er dankt dem Jobcenter. „Sie haben uns wirklich geholfen.“ Unterstützung fand die Familie auch beim Flüchtlingsnetzwerk Ilmenau. Wenn Ezzat in die Zukunft blickt, sieht er sich in zehn Jahren immer noch in Ilmenau. „Eine kleine Stadt ist besser für die Kinder. Wir fühlen uns wohl hier.“