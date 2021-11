Telefonmast nach Unfall umgefallen: Straße in Ilmenau gesperrt und 13.000 Euro Schaden

Ilmenau. Diesen schwerwiegenden Unfall meldet die Polizei.

Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es in der Elgersburger Straße in Ilmenau, in der Kreuzung zur Erfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierten laut Polizei ein 69-jähriger Fahrer eines Ford und ein 78 Jahre alter Fahrer eines Dacia. Aufgrund der Kollision verlor der Fahrer des Dacia die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Telefonmast.

Dieser fiel um und blockierte samt Telefonleitung die Straße. Es entstand ein Schaden von ungefähr 13.000 Euro, verletzt wurde niemand. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Erfurter Straße nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.

