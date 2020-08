Theaterworkshop für Ferienkinder im Ilm-Kreis

Der gemeinnützige Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) lädt in fünf Ferienwochen zu spannenden Erlebnissen ein. Er bietet abwechslungsreiche Aktionen vor allem für Grundschüler, aber auch ältere Kinder, die sich in ihren Ferien kreativ beschäftigen wollen, teilt Vorsitzende Ute Oberhoffner mit.

Kunstwerke aus Naturmaterialien des Waldes

Herzstück ist das zweiwöchige Theater-, Kunst- und Kreativprogramm „Kultur macht stark“, das als Bundesprojekt gefördert wird.

Mit der Volkshochschule und der Sportjugend wird am ehemaligen Waldbad in Oberpörlitz und in der Jugendkontaktstelle Oase auf der Pörlitzer Höhe in Ilmenau seit dem 10. August gewerkelt, gebastelt und geprobt.

Bei Theaterworkshops und Aufführungen können die Kinder ihr Selbstvertrauen stärken. Kleine Handwerker haben Kulturstühle gebaut und bemalt und aus Naturmaterialien des Waldes entstehen Kunstwerke.

Das zweiwöchige Angebot läuft noch bis 20. August – Kinder können sich noch bis Montag, 17. August, für die zweite Kultur-Aktionswoche anmelden, heißt es vom Verein.

Abschlussveranstaltung mit Puppenspieler und Theaterkindern

Los geht es täglich um 9 Uhr, Kinder können aber schon ab 7.30 Uhr vorbeikommen. Bis 15.30 Uhr geht das tägliche Kulturprogramm – die Teilnahme und das Mittagessen sind kostenlos.

Am Donnerstag, 20. August, gibt es dann für alle Kinder und Eltern eine Abschlussveranstaltung: Ab 13 Uhr zeigt Puppenspieler Jörg Schmidt mit den Theaterkindern ein Theaterstück und auf dem Gelände werden Tafeln mit allen Teilnehmern aufgestellt.

Wer am ehemaligen Bad Oberpörlitz spazieren geht, kann dann die Kunstwerke bewundern und sich an der grünen Kultur-Oase erfreuen.

Anmeldung zur zweiten Kultur-Aktionswoche und zur Abschlussveranstaltung auf www.vss-ilmenau.de oder per E-Mail an: oase@vss-ilmenau.de.