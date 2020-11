Touristinformationen auf, Sporthallen zu

Golf spielen wäre auch im Pandemie-November noch möglich, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos), von unserer Zeitung auf die Einschränkungen im Freizeit- und Breitensportbereich angesprochen. Nur hat Ilmenau weit und breit keinen Golfplatz und wird einen solchen in absehbarer Zeit auch nicht kriegen. Aber auch Tennis und Tischtennis wären noch Optionen, aber alles selbstverständlich nur im Freien, was wiederum nicht viel Spaß bei der Kälte bereiten würde. Die Sporthallen und Sportanlagen für den Mannschaftssport sind für den Vereinssport und Freizeitsport bis Ende November gesperrt. Auch das Goethe-Stadt-Museum und das Museum Jagdhaus Gabelbach können in diesem November nicht mehr besucht werden. Ob die Ilmenau-Information im Amtshaus weiter geöffnet bleibt, hänge von der Nachfrage nach Tickets für Veranstaltungen ab, wobei ja auch die Kultur eine weitere Auszeit nehmen muss. Zudem sind touristische Übernachtungen, ein weiteres Standbein der Arbeit der Touristinformation, in diesem November untersagt. Die Touristinformationen in den Erholungsorten Frauenwald, Stützerbach und Manebach haben die Arbeit auch noch nicht eingestellt.

Ob es am 11. 11. traditionell eine Schlüsselübergabe am Rathaus an den Ilmenauer Karnevalklub geben wird, bezweifelt der Oberbürgermeister. Bestimmt werde es keine Veranstaltung auf dem Markt mit Publikum geben. Alle derzeitigen Maßnahmen, die Kontakte im öffentlichen Leben einzuschränken, würden auf der Priorität liegen, den Bildungssektor aufrecht zu erhalten. Wenn der Betrieb in Schulen und Kindergärten weiter läuft, gebe es auch keine Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung, sagte er. Allerdings würden die Maßnahmen zu Lasten der Branchen gehen, die es bereit zum ersten Lockdown im Frühjahr traf. Gerechtigkeit könne man nur herstellen, wenn alles geschlossen wird, das aber könne keiner wollen. Er habe Verständnis für die Anordnungen, man könne daraus eine klare Zielstellung herauslesen. Bei den politischen Sitzungen, die derzeit nach Hygienekonzept stattfinden, werde es keine Einschränkungen geben.