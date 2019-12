Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Traditionelle Gewänder in einer Modenschau

Wer die deutsche Sprache an der Volkshochschule lernt, will sie auch ausprobieren. So luden die zwei Kurse am Freitag zu einer kleinen Weihnachtsparty ein. Es handelte sich um den Berufssprachkurs B2 mit 15 Teilnehmern und um einen Kurs B2 von 14 chinesischen Studenten, die mit der Technischen Universität ein Austauschprogramm haben und Biomedizin studieren. Mhedesan Alsakini aus Syrien begrüßte die Gäste, er hat in seinem Land Pharmazie studiert und möchte gern in Deutschland später als Apotheker arbeiten. In seinem Berufssprachkurs sind auch Teilnehmer aus Polen, Eritrea, China, Vietnam, Ukraine, Russland, Irak, Afghanistan und den USA. Die Vorkenntnisse der Kursteilnehmer sind dabei sehr unterschiedlich, sagte Kursleiterin Heike Rollings. Sie reichen von einer Master-Studentin für IT Netzwerksysteme aus Pakistan über eine Deutsch-Studentin aus den USA bis hin zu einer Irakerin, die in ihrem Heimatland noch keine Schule besucht hatte. Sie alle hatten eine Weihnachtsfeier auszugestalten. Dazu gehörten auch Spezialitäten für den Gaumen, so gab es chinesische Teeeier in einer aufgeplatzten Schale. Nach dem Hartkochen werden sie so in Tee und Sojasoße eingelegt. Nahid Nabizada, die schon sehr gut Deutsch spricht, hatte Bolani aus ihrer Heimat Afghanistan hergestellt. Die 39-Jährige ist im August mit ihrem Mann und den drei Kindern von Gehren nach Ilmenau umgezogen.

Zur Jahresabschlussparty haben die Kursteilnehmer ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, sie präsentierten die chinesische traditionelle Musik und Weihnachtstraditionen in Polen und es gab eine Modenschau mit traditionellen Gewändern zu sehen.