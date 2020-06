Ilm-Kreis. Eine neue Veranstaltungsreihe will einheimische Firmen besser in Form bringen.

Training für Unternehmer im Ilm-Kreis

„Frischen Wind für die Wirtschaft“ sieht der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Ilm-Kreis in einer neuen Themenreihe „Thüringer Unternehmer starten durch“. Es sollen dabei aktuelle Themen besprochen und Möglichkeiten der Unternehmensförderung aufgezeigt werden.

Schwerpunkte sind Firmenstrukturen, Vertriebsstrategien, Internationalisierung, Integration, Mitarbeiterqualifizierung und -training, Aus- und Weiterbildung, Digitalisierung und Nachfolge.

Die Termine der Veranstaltungen sind der 26. Juni, 2. und 7. Juli. Sie finden von 14 bis 17 Uhr bei der Firma Schubertpower im Oberweg 51 in Langewiesen statt. Als Expertenteams werden unter anderem Schubertpower Training und Coaching in der Wirtschaft, die Internationale Wirtschaftsförderung und Management GmbH und das Thüringer Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0 eingebunden, heißt es in der Ankündigung. Das Thüringer Kompetenzzentrum wird gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.