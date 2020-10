Ilmenau Start und Ziel bei Deutschlandtour

So kann man auch neue Freunde gewinnen. Nachdem feststand, dass die Deutschland-Tour 2021 im Radsport vom 26. bis 29. August auf der dritten Etappe von Ilmenau nach Erlangen führt, trafen sich Radsportbegeisterte aus Erlangen am Freitag mit Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) am Ilmenauer Hotel Tanne. Zwölf Erlanger, darunter Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) und Sportamtsleiter Uli Klement, sind zunächst am Donnerstag von Erlangen nach Coburg und dann am Freitag über 90 Kilometer weiter nach Ilmenau gestrampelt. Zuvor hatten sie noch in Waldau in einem Café Rast gemacht, wo ihnen sogleich die „angenehmen Preise“ auffielen.

Beide Städte freuen sich auf das Ereignis, das der Weltradsportverband UCI von der Hansestadt Stralsund über vier Etappen bis nach Nürnberg gelegt hat. Erlangen hat 115.000 Einwohner, 40.000 Studenten und möchte zu diesem Radsportereignis einen autofreien Tag in der Innenstadt machen. Auch soll es ein Radsportfestival geben. So konkret sind die Vorstellung der Stadt Ilmenau noch nicht, man habe aber einen Radsportverein, der sicherlich mit Ideen und Engagement aufwarten wird. Dann kommen die Rad-Profis nach Ilmenau, die auch an der Tour de France teilnehmen. Traditionell am Finaltag der Deutschland-Tour kann Jedermann Profi-Atmosphäre erleben. Am Sonntag, 29. August, werden somit Hobbysportler über die Strecken von 60 oder 110 Kilometer mit Start und Ziel in Nürnberg erwartet.

Die Erlanger haben im Ilmenauer Hotel übernachtet und sind am Tag der Deutschen Einheit weiter nach Jena in ihre Partnerstadt gefahren. Die Ilmenauer überlegen jetzt, ob sie sich einmal mit den Erlangern in Coburg treffen, natürlich auf dem Rad.

Die Deutschland-Tour: 1. Etappe von Stralsund nach Schwerin (191 Kilometer) am 26. August, 2. Etappe von Sangerhausen nach Ilmenau (185 Kilometer) am 27. August, 3. Etappe von Ilmenau nach Erlangen (191 Kilometer) am 28. August, 4. Etappe von Erlangen nach Nürnberg (160 Kilometer) am 29. August.