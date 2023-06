Treuhand-Doppelausstellung in Katzhütte eröffnet

Staatssekretär Torsten Weil (Linke) mit Kuratorin Katrin Rohnstock (Mitte des Bildes) in der Ausstellung "Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale" am Montag im Katzhütter Herrenhaus

Katzhütte Im Erzählsalon sprachen die Katzhütter über eigene Wendeerfahrungen und eröffneten zwei Ausstellungen zur Treuhand-Geschichte - zu besichtigen täglich von 15 bis 18 Uhr im Herrenhaus

Genau drei Wochen ist es her, dass Nicole Bremer zum ersten Mal das Wort „Treuhand“ hörte. Die gebürtige Niedersächsin verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in den alten Bundesländern, doch um die Leitung einer Erfurter Pflegeeinrichtung zu übernehmen, hat sie nun in Katzhütte ihre neue Heimat gefunden. Als die Bürgermeisterin Ramona Geyer sie aufdie Eröffnung zweier Treuhand-Ausstellungen im Herrenhaus aufmerksam machte, musste sie erst einmal nachfragen: „Treuhand? Was ist das?“

In der Schule – zur Wendezeit war sie 13 Jahre alt – habe sie nichts davon erfahren: „Wie die Betriebe im Osten abgewickelt wurden, war mir bis heute völlig unbekannt“, sagt die inzwischen 46-Jährige.

Eröffnung und Erzählsalon mit zahlreichen Gästen

Antworten auf ihre Fragen erhielt sie am Montagabend. Im Beisein des StaatssekretärsTorsten Weil vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (LINKE) und LINKE-Kreisvorsitzendem Sascha Krüger erzählten fünf Einwohner aus dem Schwarzatal ihre Erfahrungen während der Wendezeit. Um die 40 Gäste aus der Umgebung hörten ihnen aufmerksam zu.

Zu den Erzählern gehörte Wilfried Macholdt, der die Entwicklung der Gemeinde von 1994 bis 2022 als Bürgermeister mitverantwortete. Zuvor war er als Betriebsteilleiter im Farbenwerk für zuletzt 48 Beschäftigte verantwortlich. Die Älteren gingen in den Vorruhestand, die Jüngeren fanden zumeist Anstellungen in Franken. „Für uns war schon mit dem Eintreten der Wende absehbar, dass sich der Betrieb nicht halten wird“, erinnert sich Macholdt. „Die Hauptsache war, dass die Familien versorgt werden konnten. Und das ist uns gelungen.“

Skandalfall KEFAMA beschäftigt bis heute

Doch nicht jede Betriebsauflösung erfolgte so geräuschlos wie die des Farbenwerkes. Der Niedergang der Maschinenfabrik KEFAMA zog sich bis ins Jahr 2000 und wurde 2004 noch vor dem Landgericht Mühlhausen verhandelt. Der Fall war so brisant, dass selbst überregional darüber berichtet wurde. TA-Journalist Hanno Müller widmete ihm 2012 in seiner Reihe „Treuhand in Thüringen“ einen eigenen Artikel, der von einer Bewohnerin im Erzählsalon vorgetragen wurde und die Erinnerungen an die Vorgänge zurückholte.

Klaus Leipold hat mehrere Jahrzehnte im Betrieb als verantwortlicher Lehrer für Polytechnik, also den praktischen Unterricht der Schulen, gearbeitet. Als der später verurteilte Reiner Pilz 1992 den Betrieb übernahm, wurde Leipold als Erster entlassen, weil er, wie er sagt, als Verantwortlicher für Arbeitsschutz einem jungen Westdeutschen gesagt hätte, dass Alkohol am Arbeitsplatz nicht gehen würde: „Wenig später wurde ich eingeladen zu einer kurzen Aussprache – die ging nur fünf Minuten. Ich bekam einen Zettel überreicht, unterschrieb und dann war ich raus.“ Auf dem Arbeitsamt, das er am nächsten Tag aufsuchte, wurde ihm klargemacht, welchen Fehler er gemacht hatte. Der Zettel, den er unterschrieben hatte, war ein Aufhebungsvertrag, der ihm eine dreimonatige Sperre des Arbeitslosengeldes einbrachte.

Ähnlich erging es den 500 Beschäftigten des Glaswerks in Oelze, auf dem Fachgebiet eines der modernsten in Europa, das Flaschen für die Pharmaindustrie herstellte. Wolfgang Fischer, damals Leiter der Technologie, erinnert sich an die harten Arbeitskämpfe: „Das Glaswerk war unser Bischofferode. Wir haben genauso gekämpft, Proteste organisiert und Plakate hochgehalten. Gebracht hat es nichts“. Nachdem die Treuhand noch Millionenbeträge in neue Maschinen investierte, war 1993 auf Ansage der Treuhand plötzlich Schluss. Ab Januar 1994 begann schon der Abriss der Betriebsgebäude. Heute, erzählt Fischer, erinnere nichts mehr daran, dass es hier mal ein Glaswerk gab.

Wunsch nach weiterer Aufarbeitung

Warum die Treuhand sich gegen die Fortführung der Glastradition in Oelze entschied und damit auch gegen das Angebot von Wolfang Fischer und vier seiner Kollegen, den Betrieb selbst weiterzuführen, ist bis heute unklar. Entsprechend groß ist der Wunsch der Katzhütter, die Aufarbeitung der Ereignisse fortzuführen.

Mit dem von der Ausstellungskuratorin Katrin Rohnstock moderierten Erzählsalon ist ein Anfang gemacht. In dem von der Partnerschaft für Demokratie geförderten Projekt sindbereits in Schwarzburg Geschichten gesammelt worden, die im nächsten Jahr in einem Buch veröffentlicht werden sollen. Nur wenige Kilometer entfernt ist das schon gelungen. Das Buch „Abbruch, Umbruch, Aufbruch“ über die Wendeerfahrungen der Großbreitenbacher ist für 18,90 Euro im Arnstädter THK-Verlag erhältlich.