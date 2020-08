Ilmenau. Spendensammler in einem Einkaufsmarkt in Ilmenau waren Trickbetrüger. Einige Bürger fielen darauf rein.

Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz und im Verkaufsraum des neuen Penny- Marktes am Ilmenauer Wohngebiet Am Friedhof in der Erfurter Straße waren zwei junge, mutmaßliche Betrüger (geschätzt um die 20 Jahre) unterwegs und nötigten Leuten überfallartig Spendengeld ab.