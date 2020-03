Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Schließung Blutspendetermin in Ilmenauer Goetheschule

Blut kann am Dienstag, den 17. März, in der Goetheschule in Ilmenau gespendet werden, obwohl, die Schule wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde. Darüber informierte Claudia Koch Freitagabend. „Zumindest ist das die Hoffnung des Fördervereins der Goetheschule, der für die Ausrichtung der Blutspende verantwortlich ist“, so die Elternsprecherin weiter. Das Spendenteam stehe in den Startlöchern, auch das Elternteam der Goetheschule sei bereit, möglichst viele Spender zu empfangen.

„Gerade in diesen ungewöhnlich harten Krisenzeiten ist es für uns eine Herzensangelegenheit, etwas Sinnvolles zu tun“, heißt es. Zwar beeinträchtige die Pandemie das Leben immens. „Doch eigentlich müssen wir auch näher zusammenrücken – zumindest in den Köpfen. Denn gerade jetzt, wo unser Gesundheitssystem so sehr gefordert ist, ist jede Blutspende umso wichtiger“, sagt Koch. Wer gesund ist, über 18 Jahre alt und über 50 kg wiegt, ist willkommen. „Wir halten Abstand … und rücken zusammen.“

Termin: 17.3., 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Goetheschule Haus 2, Karl-Liebknecht-Straße Ilmenau