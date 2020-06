Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über 2000 Gäste seit Öffnung im Ilmenauer Freibad

Zu Beginn der Woche wurden im Ilmenauer Freibad seit der Öffnung am 3. Juni knapp 2000 Besucher gezählt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, kamen am ersten Wochenende der Saison 505 Personen in die Anlage Am Hammergrund, vergangenes Wochenende waren es 372 Personen.

Nach Angaben aus dem Rathaus fallen die Zahlen bisher wetterbedingt geringer aus als erwartet. Bei den Gästen handelt es sich ausschließlich um Freizeitbesucher. Schul- und Vereinsschwimmen fand lange im Freibad nicht statt. Die Anlage darf derzeit wegen der Corona-Situation von maximal 800 Personen gleichzeitig betreten werden.