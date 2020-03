Über alte Deponie bei Wümbach zum Aussichtsturm

Der Turm ist weithin sichtbar, aber man braucht ein klein wenig Mühe, um ihn zu erklimmen. Ausgerechnet eine Kreisabfalldeponie als Touristenattraktion auszuwählen, ist schon ungewöhnlich. Seit August 2013 lockt jedoch der „Brennerblick“ genannte Turm auf einem Müllberg neben dem 527 Meter hohen Wolfsberg zum Besuch. Ein Besuch, der sich lohnt, wenn die Zufahrt zur Deponie absolviert ist. Am Wiegehäuschen werden auch die Interessenten für eine Turm-Besteigung begrüßt, mit der Besucherordnung bekannt gemacht und zum 1,3 Kilometer langen Fußmarsch hinauf auf die Spitze des 45 Meter hohen Müllberges geschickt, wo der Turm sie erwartet.

Von der oberen Plattform gibt es von einer Höhe von 530 Meter übers Land gute Aussichten zum Stausee Heyda, zum Singer Berg, zur Barigauer Höhe, zu Kickelhahn und Schneekopf und sogar bis zur Spitze des Inselsberges. Im vergangenen Jahr zählten Wiegemeister Mario Bittmann und seine Kollegen im Wiegehäuschen an der Einfahrt zur Deponie die Besucher. Jeder wird im „Besucherbuch Informationszentrum / Aussichtsplattform KAD/ Wolfsberg“ eingetragen, damit man eine Übersicht hat, wer gerade auf dem Gelände unterwegs ist. Wie in den vergangenen Jahren kamen die meisten Besucher aus Bücheloh, Gräfinau-Angstedt und Wümbach, den ehemaligen Wolfsberg-Gemeinden, aber auch aus Ilmenau, Arnstadt, Gehren, Elgersburg und Unterpörlitz. Aber auch „richtige Touristen“ wurden auf den Brennerblick neugierig – Besucher aus Bad Berka, Leipzig, Erfurt, Köthen und sogar aus Hertoogenbosch in den Niederlanden.

Bauwerk als Krönungfür die Restmüllhalde

Der Turm mit dem Namen Brennerblick hat seine Reize, wie die Besucher auch anhand der Informationsmaterialien über den Turm und über die Abfallwirtschaft auf der Deponie erfahren können. Der Aussichtsturm steht auf rund 900.000 Kubikmeter sogenanntem Rest-Müll. Gut 500.000 Kubikmeter davon, also über die Hälfte, stammen aus der alten Müll-Deponie zu DDR-Zeiten, die zu Beginn der 1980er Jahre ihre Arbeit aufgenommen hatte. Rund 380.000 Kubikmeter Restmüll wurden ab 1994 auf der sanierten und nach dem Stand der Technik ertüchtigten Kreisabfalldeponie (KAD) eingebaut und mit der letzten Fuhre Müll am 31. Mai 2005 abgeschlossen.

Von 2007 bis 2010 wurde der gesamte Müllkörper rekultiviert und später in die sogenannte Nachsorge entlassen. Der Müllkörper selbst „arbeitet“ noch; er entwickelt Gase. Die Deponie befindet sich noch 30 bis 40 Jahre in der Nachsorge. Der Deponiekörper ist noch lange aktiv. Es gibt physikalische, chemische und biologische Prozesse, die unter der Abdeckung ablaufen. Deponiegas (Methan) entsteht und muss kontrolliert abgesaugt und verbrannt werden, Sickerwasser muss aufgefangen und entsorgt werden. Solange bleibt die Deponie ein eingezäuntes Betriebsgelände und an den Zugangsmöglichkeiten wird und kann sich nichts Wesentliches ändern. Der Fußmarsch hinauf zum Brennerblick ist ziemlich genau 1,3 Kilometer lang und nur während der Betriebszeiten der Deponie möglich. Die Öffnungszeiten sind somit auf Montag bis Freitag 7.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 11.30 Uhr beschränkt.