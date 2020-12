Über die Köpfe des Ortsteilrates hinweg entschieden

Langewiesen. Die neuen Öffnungszeiten der Servicebüros in Langewiesen und Gehren stoßen auf Widerstand in den Ortsteilräten.

Der Protest zu den von der Stadtverwaltung Ilmenau angeordneten neuen Öffnungszeiten der Servicebüros in den Ortsteilen wird immer lauter. Mit der Gebietsreform wurden 2018 Servicebüros in Langewiesen, Gräfinau-Angstedt und Gehren in den Rathäusern installiert, damit die Bürger der neuen Ilmenauer Ortsteile Ansprechpartner vor Ort haben.