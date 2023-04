Unbekannte brechen in eine Bar in Ilmenau ein

Gotha. Bei einem Einbruch in eine Bar in Ilmenau erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Montag Bargeld und richteten einen erheblichen Sachschaden an.

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Bar in Ilmenau eingebrochen. Auf ihrem Beutezug hinterließen sie einen 4-stelligen Sachschaden.

Über ein Fenster, sind Diebe in der Nacht in eine Bar am Markt eingestiegen und erbeuteten mehrere Hundert Euro. Darüberhinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8500 Euro.

Zeugen werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizei Ilmenau unter: 03677/601124 mitzuteilen. (Bezugsnummer: 23141901)

