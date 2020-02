Unbekannte sind in eine Wohnung in Ilmenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Ilmenau. Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ilmenau. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte brechen in Ilmenauer Wohnung ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Löbe-Straße in Ilmenau.

Laut Angaben der Polizei wurden ein Drucker, ein Laptop und Reitstiefel im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen.

