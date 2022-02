Unbekannte brechen in Jugendclub in Ilmenau ein und klauen Bargeld

Ilmenau. Unbekannte Täter sind in einen Jugendclub in Ilmenau eingebrochen. Dabei beschädigten sie nicht nur ein Fenster.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Jugendclub in Ilmenau eingebrochen. Wie die Polizei nun mitteilte, beschädigten sie in dem Gebäude in der Krankenhausstraße zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, die Tür eines Büros. Außerdem klauten der oder die Täter noch Bargeld.

In das Haus gekommen seien sie wahrscheinlich über ein aufgebrochenes Fenster. Der Gesamtschaden liege bei rund 1000 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677601124 entgegen.