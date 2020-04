Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Ilmenau auf – Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte zwischen dem 07.04.2020 und dem 16.04.2020 einen in der Oehrenstöcker Straße an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen. Danach brachten sie den Automaten in einen derzeit nicht genutzten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße.

Dort wurde der Automat gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Der Schaden am Automaten beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 601124 entgegen.

