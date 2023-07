Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Werningsleben auf

In Werningsleben im Ilm-Kreis haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie flüchteten zu Fuß. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein in der Stadtilmer Straße in Werningsleben aufgestellter Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Donnerstag zu Freitag durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter stahlen Zigaretten und Bargeld und konnten zu Fuß flüchten, teilte die Polizei mit.

Die Polizei Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03677/601124 (Nennung der Bezugsnummer 0175492/2023) entgegengenommen.

